Ливийский долгострой: как миллионы на спасение беженцев ушли работорговцам

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели не смог ответить на вопросы о ливийском морском координационном спасательном центре (MRCC), финансируемом ЕС.

Немецкий депутат Озлем Демирель пыталась выяснить, когда объект введут в эксплуатацию и как планируется его использовать. Строительство обещали завершить в 2020 году, но представители Европейского союза не знают будущее расположение структуры, в которую вложили миллионы евро.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, кто стоит за созданием ливийского спасательного центра и как он связан с продажей мигрантов.

Затраты Евросоюза

В начале 2021 года на сайте Европарламента опубликовали вопрос Озлемы Демирель о состоянии ливийского морского координационного спасательного центра. Ее интересовало, сколько денег с 2011 года ЕС направил на миграционные проекты в североафриканском государстве, какая компания отвечает за создание MRCC и где он расположится.

В марте ее обращение прокомментировал комиссар Оливер Вархели. Он заявил, что всего с 2014 по 2020 г. на поддержку страны потратили 700 миллионов евро. Также чрезвычайный Целевой фонд Европейского союза для Африки (EUTF) за последние шесть лет выделил 456 миллионов, большая часть из которых пошла на регулирование потока миграции.

Однако основной вопрос остался без ответа. В письме сказано, что комиссия не в состоянии предоставить информацию о местонахождении центра, строительство которого началось в 2017 году.

Неосведомленность комиссара не осталась без внимания. Ситуацией возмутились в СМИ, так как в проект вложены крупные суммы.

Создание объекта

Инициатива спасательного центра принадлежала триполитанскому Правительству национального согласия (ПНС). Его намеревались создать для помощи беженцам у берегов Ливии. Поддержку оказало Министерство внутренних дел Италии и EUTF. Первоначальный бюджет составил порядка 46 миллионов евро.

Рим хотел, чтобы центр вошел в сеть наблюдения за Средиземным морем и стал частью проекта «Поддержка интегрированного управления границами и миграцией в Ливии». Но он так и не начал функционировать.

В качестве замены ПНС создало другую структуру — Объединенный координационный центр спасения (JRCC), расположенный в Триполи. В нем работали сотрудники министерства иностранных дел, портов и аэропортов.

Преступные связи

Оливер Вархели рассказал не только о европейских партнерах проекта. Он отметил, что морской координационный центр имеет тесную связь с Береговой охраной Ливии, подчиняющуюся Министерству внутренних дел ПНС.

О связи MRCC и триполитанского МВД заявляли еще в 2019 году. В ответе на одно из обращений Европейская комиссия написала, что будущий центр посодействует в поисково-спасательных операциях Береговой охраны, которая не раз становилась участником международных скандалов.

Летом 2020 года экс-спикер парламента Италии Лаура Болдрини подтвердила, что представители Триполи торгуют людьми, а также подвергают беженцев в подконтрольных лагерях насилию и пыткам. «Правоохранители» числятся в санкционных списках ООН как террористы и работорговцы. В частности, Абд ар-Рахман Милад, известный по прозвищу Аль-Биджа и Мухаммад Кашлафпо (Аль-Кассаб).

Новый подход

Вложение миллионов евро, которые прошли через Береговую охрану и триполитанские власти, не привело к желаемым результатам. Ливийский морской координационный спасательный центр не построен, дата его открытия неизвестна, а выделенные деньги осели в структурах ПНС и у работорговцев.

Евросоюз не проследил, куда именно триполитанские власти направили средства. Реакция Оливера Вархели на простой вопрос немецкого депутата лишь подтверждает это.

С момента начала реализации проекта MRCC прошло четыре года, но все, что за это время сделало правительство Сарраджа — объединенный координационный центр спасения, род деятельности которого четко не обозначен.