Обозреватели из США раскрыли уникальную особенность в маневрах «Русских Витязей»

Вашингтон, 7 апреля. Американские аналитики отметили удивительную особенность на видеозаписи, запечатлевшей захватывающие маневры российской авиационной команды.

Авторы публикации в The Drive проанализировали ролик, посвященный юбилею знаменитой авиационной команды «Русские Витязи», и рассказали об отличии российских экипажей от западных коллег, пишет «ПолитРоссия».

«Юбилейное видео команды демонстрирует множество фигур высшего пилотажа, которые выполняют экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35С. Однако особенно интересен момент пуска управляемой ракеты с инфракрасной системой самонаведения. Она вылетает из-под крыла, оставляя за собой дождь искр. Очевидно, это авиационная ракета малой дальности Р-73 или более современная Р-74: внешне они похожи», – отмечает Томас Ньюдик.

Обозреватель из США подчеркивает, что боевые маневры такого уровня не характерны для западных демонстрационных экипажей. Американские пилоты в подобного рода авиагруппах сосредоточены исключительно на полетах показательного характера.

Ранее командир «Русских витязей» Сергей Щеглов рассказал об улучшенных условиях быта для летчиков в Су-35.