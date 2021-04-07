Часть пенсионеров получат майскую пенсию раньше срока

Москва, 7 апреля. Пенсионный фонд России предупреждает, что в мае некоторые пенсионеры не получат выплату по старости — ее выдадут в конце апреля.

Из-за майских праздников ПФР принял решение сдвинуть график. Обычно ПФР меняет свое расписание дважды в год: один раз перед майскими, а потом уже перед новогодними праздниками.

В текущем году не будут делать исключение, поэтому некоторые пожилые люди получат выплаты по старости досрочно. Это коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто получает пенсию в начале месяца.

В разных частях России даты получения средств будут различаться. ПФР подчеркивает, что график по выплате досрочных пенсий каждый регион выбирает для себя отдельно. Всей информации до сих пор не предоставлено. Ожидается, что первые деньги пенсионеры получат уже в конце апреля.

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