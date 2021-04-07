Самолет МС-21 успешно прошел сертификационные испытания на обледенение

Москва, 7 апреля. Самолет МС-21-300 в ходе испытаний подтвердил летно-технические характеристики при слое льда толщиной 8 см, информирует пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Авиалайнер совершил 14 испытательных полетов продолжительностью от трех до пяти часов над Печорской губой Баренцева моря, побережьем Белого моря, южнее Новой Земли и в районе Приполярного Урала.

Сегодня авиалайнер вернулся на аэродром Раменское в Жуковском из аэропорта Архангельска.

В ходе испытательных полетов проверялась система антиобледенения и способность самолета безопасно летать в условиях повышенной влажности в минусовую температуру.

Ранее истребитель-перехватчик МиГ-31 был поднят на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.