Мэр Тбилиси собирается покинуть партию «Грузинская мечта» и переехать в Милан

Тбилиси, 7 апреля. В прошлом известный футболист и действующий градоначальник Тбилиси Каха Каладзе намерен выйти из состава правящей партии «Грузинская мечта» и перебраться в Милан, сообщили СМИ.

Согласно информации журналистов, грузинский политик намерен переехать в Милан вместе со своими родными, поскольку там проходила его футбольная карьера.

Изначально информация об уходе Каладзе из правящей грузинской партии появилась в конце января текущего года. В это время уволился премьер-министр страны Георгий Гахария.

Как стало известно ранее, российские туристы не стремятся в Грузию после скандала с журналистом Владимиром Познером.