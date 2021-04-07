«Стрижи» и «Русские Витязи» показали фигуры высшего пилотажа на репетиции парада Победы

Москва, 7 апреля. Пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» проводят тренировки в небе над подмосковным Алабино в рамках подготовки к параду Победы в Москве.

Асы отрабатывают фигуры высшего пилотажа над площадкой, где проходят репетиции наземной части парада Победы. В ходе тренировки «Русские Витязи» и «Стрижи» выстроили геометрически идеальный ромб. А летчики военно-транспортной авиации показали, как выглядит изнутри воздушный строй тяжеловесов Ил-76.

Стоит отметить, что на репетициях участники выходят в том же порядке, какой будет на параде Победы. В этом году по Красной площади проедут 190 боевых машин. В небо поднимутся 76 вертолетов и самолетов, в том числе над Красной площадью пролетят «Стрижи» и «Русские витязи». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, все участники парада привиты от коронавируса, а тренировки личного состава и техники при подготовке к мероприятию проходят с соблюдением мер безопасности.