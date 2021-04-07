Медики назвали пять болезней, повышающих риск тяжелого течения COVID-19

Берлин, 7 апреля. Группа немецких ученых составила список из пяти заболеваний, обладатели которых рискуют перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Исследователи пришли к выводу, что на тяжесть COVID-19 также влияет и образ жизни, который ведет человек. К примеру, диабет и ожирение существенно увеличивает вероятность инфицирования пациентов, в то время как обладатели «хорошего» холестерина практически не входят в группу риска. Результаты работы они опубликовали в статье на портале PlosOne.

«Люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, хронических проблем с легкими, почками и печенью, а также диабетики и пациенты с раком больше других людей рискуют столкнуться с тяжелой формой коронавируса», — отметили ученые.

Обладателям данных заболеваний крайне рекомендовано следить за массой тела, заниматься спортом и следить за питанием. Кроме того им следует регулярно проходить медицинское обследование у врача.

Не так давно представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила о невозможности спрогнозировать начало третьей волны коронавируса в любой стране мира. По ее словам медики должны сосредоточить внимание на спасении жизней людей и сокращении передачи COVID-19.