Виктор Медведчук указал на безразличие Киева к кризису в сфере медицины на Украине

Киев, 7 апреля. Украинское руководство игнорирует проблемы в медицинской сфере. Об этом заявил руководитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Социологическая служба украинского центра Разумкова обнародовала данные, согласно которым с начала 2020 года страну покинули около 66 тысяч работников медицинской сферы.

Виктор Медведчук сообщил, что украинским врачам по сей день не выплачивается заработная плата. В больницах наблюдается настоящий кризис, поскольку медики продолжают увольняться.

«Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает», — написал глава партии в Twitter.

Как стало известно ранее, депутат Рады рассказал об открытии уголовного дела в отношении Медведчука.