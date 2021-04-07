Количество случаев коронавируса за сутки в мире превысило 517 тысяч

Женева, 7 апреля. Медики по всему миру за сутки выявили 517 тысяч случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило 132,04 миллиона.

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За сутки зафиксировано 9,2 тысячи летальных исходов среди больных коронавирусом. В общей сложности за время пандемии скончались более 2,8 миллиона человек. В статистике ВОЗ фигурируют только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В организации ранее подсчитали, сколько человек по всему миру привились от коронавируса. Насчитывается более 520 миллионов вакцинировавшихся. На бедные страны приходится 0,1% всех прививок.