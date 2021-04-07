Эксперт Минченко рассказал, зачем Зеленский провоцирует конфликт в Донбассе

Москва, 7 апреля. Падение рейтинга и внутриполитические проблемы вынуждают президента Украины Владимира Зеленского идти на обострение ситуации в Донбассе, считает политолог Евгений Минченко.

По его словам, в настоящее время на Украине усиливается внутриполитическое противостояние, в ходе которого Зеленскому становится все труднее удерживать свои позиции.

«Я думаю, что для Зеленского эскалация конфликта в Донбассе может стать способом коррекции пошатнувшегося рейтинга и мобилизации правящего класса вокруг своей фигуры», — пояснил эксперт.

Кроме того, Зеленский использует обострение ситуации в Донбассе, чтобы привлечь дополнительное внимание США и Евросоюза к Украине, а тажке получить от них военную поддержку.

Стоит отметить, что ранее Зеленский провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы украинский лидер выразил уверенность, что вступление страны в НАТО будет способствовать прекращению войны в Донбассе. Кроме того, президент Украины призвал Альянс уделять больше внимания безопасности в Черном море и усилить присутствие в регионе.

Также Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых глава Белого дома заверил, что Вашингтон поддержит Киев в случае обострения ситуации в Донбассе.