Поклонников напугал уставший вид звезды «Универа» Натальи Рудовой

Москва, 7 апреля. Известная российская актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram несколько снимков на борту самолета, которые напугали поклонников.

Звезда комедийного сериала «Универ» на фото сидит в кресле, откинувшись назад. Артистка отказалась от косметики, позволив коже дышать. При этом на волосах Рудовой остались следы укладки.

«Что вы видите на этих двух фотографиях?» — спросила она у фолловеров.

Публикация всего за несколько часов набрала более 43 тысяч лайков. Подписчики обратили внимание на уставший вид Рудовой, они посоветовали ей побольше отдыхать.

«Я вижу красивую, но немного уставшую девушку», — написал пользователь. «Видим человека, который много работает и мало спит. Надо больше отдыхать, пить воды, проводить время без смартфонов и других гаджетов», — добавил другой фолловер.

Наталья Рудова считается одной из самых красивых актрис российского кино. Однако 37-летняя артистка до сих пор не замужем и не имеет детей. Поклонники поинтересовались у своей любимицы, готова ли она взять ребенка из детского дома. Звезда ответила, что это очень ответственный шаг, на который она может пойти после рождения собственных детей.