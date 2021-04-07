Бывший глава Тувы в видеообращении поблагодарил граждан за поддержку

Кызыл, 7 апреля. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил жителям республики благодарность за поддержку. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице политика в «ВКонтакте».

Бывший руководитель республики обратил внимание, что осознанно принял решение уйти в отставку. Он выразил надежду, что граждане оценят, сколько удалось сделать для региона за прошедшие годы.

«Я очень благодарю вас за вашу поддержку. За то, что все эти годы мы были вместе, трудились, работали. И я считаю, что мы заложили основу для дальнейшего развития нашего родного края», — сказал Кара-оол.

Политик занимал должность главы Тувы с 7 апреля 2007 года.

Бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг ранее был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Тува.