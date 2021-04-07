Законопроект об использовании препаратов офф-лейбл для онкобольных детей внесли в ГД

Москва, 7 апреля. Депутаты «Единой России» выступили с предложением разрешить лечение онкологических заболеваний у детей офф-лейбл (вне инструкции) в рамках ОМС.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. В пояснительной записке сказано, что большинство препаратов не предусмотрено для детей. Однако без них маленькие пациенты медучреждений не смогут выздороветь. Тем не менее организацию, которая выпишет такие лекарства, страховая компания лишит оплаты за лечение.

Законопроект предусматривает использование для терапии детей препаратов офф-лейбл. Речь идет о включенных в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией средствах. Ответственным органам предстоит сформировать соответствующий перечень.

Зубная боль в некоторых случаях может свидетельствовать о развитии рака. Об этом россиян предупредил главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич. Опухолевый процесс вполне может спровоцировать ощущение дискомфорта в области зубов.