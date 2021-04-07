Марин Ле Пен хочет возродить влияние Франции в Африке

Приж, 7 апреля. Франция должна восстановить свои позиции в Африке. Об этом, в ходе пресс-конференции, посвященной французской внешней политике, заявила депутат Национального собрания Франции и кандидат на президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен.

По ее мнению, Париж теряет связи с африканскими странами, особенно в экономической и культурной сферах.

«Мы успешно боролись с терроризмом на континенте, тем не менее во Франции наблюдается нежелание сотрудничать с Африкой, особенно с франкоговорящими странами», — пожаловалась Ле Пен.

Франция неоднократно обвинялась в финансировании террористических группировок на континенте, в частности в Мали, где с 2014 года ВС Франции проводят военную операцию против исламистов. Недавнее открытие архивов, содержащих доказательства причастности Франции к геноциду в Руанде в 1994 году, не добавляет Парижу симпатий среди местного населения, резонно воспринимающего присутствие Франции в Африке как колониалистскую экспансию.

Тем не менее, французские власти продолжают ориентировать свою внешнюю политику в сторону богатых ресурсами африканских стран, однако, как призналась сама Ле Пен, ни африканцы ни французское общество не заинтересованы в продолжении колониальной политики.