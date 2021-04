Студия Alawar анонсировала стратегическую игру Beholder 3

Москва, 7 апреля. Российский разработчик и дистрибьютор видеоигр Alawar объявил о начале разработки третьей части антиутопической серии Beholder.

Производством продолжения займется команда из Берлина — Paintbucket Games. Пока на их счету только одна игра — стратегия Through the Darkest of Times. Однако за свой единственный проект создатели были номинированы на премию The Game Awards 2020 в категории «Лучшая социально значимая игра».

Релиз третьей части Beholder запланирован на следующий год. Издатель пока не торопится делиться подробностями сюжета, геймплея и даже списком потенциальных платформ. Оригинальная игра вышла в 2016 году. Разработкой первого Beholder занималась барнаульская студия Warm Lamp Games. Через два года геймеров осчастливили продолжением стратегии. Издателем обеих игр выступила компания Alawar.

Действие Beholder и ее сиквела происходит в вымышленном тоталитарном государстве, где главный герой пристально следит за населением. В 2019 году по мотивам первой игры даже сняли короткометражный фильм, в котором главного персонажа сыграл актер Евгений Стычкин.

Недавно начались съемки экранизации популярной видеоигры Borderlands. Над сценарием блокбастера работал Крейг Мазин, автор нашумевшего сериала «Чернобыль» от HBO.