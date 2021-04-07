Секретарь Совбеза РФ поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Москва, 7 апреля. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что поддерживает высказывание главы МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы прервать сотрудничество с Евросоюзом.

По его словам, Россия не намерена «стучаться в закрытые двери». При этом Москва готова развивать сотрудничество с Европой.

«Держим двери открытыми, потому что прекрасно понимаем: есть сиюминутная ситуация, на которую ориентируются западные политики, и в то же время есть исторические узы, веками складывавшиеся между россиянами и европейцами», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев добавил, что сейчас многие страны Евросоюза обращаются к Москве по поводу поставки вакцины «Спутник V» для спасения людей. В таком случае Россия готова оказать необходимую поддержку.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Москва не ожидает извинений от президента США Джозефа Байдена за слова в адрес российского лидера Владимира Путина.