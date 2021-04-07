В Китае удивились трюку России с двигателями для бомбардировщиков Ту-160

Пекин, 7 апреля. Россия при помощи нестандартного подхода смогла скрыть секреты авиационных двигателей от других стран, заметили эксперты из КНР.

США практически полностью монополизировали рынок по производству авиационных двигателей. Но некоторые технологии так и остались недосягаемы для Запада. В Соединенных Штатах не смогли скопировать конструкцию российских двигателей НК-32 для бомбардировщиков Ту-160, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей портала из КНР Sohu.

«Американская сторона испытывает зависть к двигателям НК-32, так как они по своим характеристикам превосходят силовые агрегаты США последних поколений», — указали авторы.

На протяжении длительного времени только СССР мог на равных конкурировать с США в двигателестроении. После его распада немалая часть производств и техники остались на территории бывших советских республик. Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 достались Украине, которая планировал их частично продать, а оставшееся утилизировать.

Россия предложила Украине списать часть долгов по газу в обмен на самолеты. Киев согласился на сделку, и вскоре после передачи Ту-160 Москва ввела запрет на продажу НК-32 в другие страны. Так уникальные моторы не достались Западу, подытожили в Sohu.

Аналитики из китайского издания Sina ранее заинтересовались двигателем российского самолета Су-37.