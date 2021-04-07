В технополисе «Эра» представили робота-манипулятора для военных и космонавтов

Москва, 7 апреля. Выставка военного технополиса «Эра» стала площадкой для презентации нового образца российской робототехники.

По утверждению российских разработчиков, устройство обладает самым широким функционалом и может использоваться в космическом пространстве, на земле, на море и под водой.

Робот продемонстрировал высокую точность и скорость выполнения сложных пространственных операций, он отличается значительной прочностью и высокой удельной мощностью. Это позволяет ему работать как на большой глубине под водой, так и в условиях космического вакуума, в технике военного и специального назначения.

Разработчики намерены оснастить свое устройство различными сенсорами и датчиками, в том числе тактильного типа для лучшей управляемости оператором.

Ранее сообщалось о работе российских ученых над наноалмазами, которые можно будет использовать во врачебных целях.