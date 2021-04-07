Fitch: российские цены на бензин являются одними из самых низких в мире

Москва, 7 апреля. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко оценил уровень цен на бензин в Российской Федерации.

Стоимость топлива в стране в последние несколько лет увеличивается на АЗС намного меньше общего уровня инфляции. Об этом эксперт рассказал в ходе вебинара «Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии».

«Уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны», — цитирует эксперта ТАСС.

Цены на бензин в РФ так и остаются одними из самых низких в мире при пересчете на американскую валюту, считают в Fitch. Корректировка формулы демпфирующего механизма, по мнению специалиста, не должна вызвать падения продаж бензина на внутренний рынок. К тому же это повысит прибыльность отечественных нефтяных корпораций, уверен Демченко.

В агентстве Fitch ранее оценили выгоду Российской Федерации от сделки ОПЕК+. Стратегия по сокращению нефтедобычи в итоге оказалась выигрышной, признают аналитики.