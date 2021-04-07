Фанаты пришли в восторг от выступления молодой Анны Семенович на льду

Москва, 7 апреля. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович опубликовала в Instagram-аккаунте фрагмент своего выступления на льду 20-летней давности на чемпионате Европы.

Артистка решила предаться ностальгическим воспоминаниям и показать фанатам запись своего выступления на чемпионате Европы 2000 года. Партнером на льду Семенович стал Роман Костомаров. По словам певицы, тогда – 20 лет назад – она даже подумать не могла, насколько круто изменится ее жизнь. Звезда мечтала о карьере фигуристки. Однако пройдет всего пара лет с этого проката и Семенович станет солисткой в группе «Блестящие».

«Тогда я даже не могла подумать, что через пару лет я стану солисткой группы «Блестящие». Я не думала, что буду выступать в Кремле и «Олимпийском» не как фигуристка, а как певица! Жизнь иногда делает резкие повороты, но это так интересно», — резюмировала знаменитость.

Некоторые поклонники признались, что в хрупкой 20-летней девушке на видео сложно узнать яркую и харизматичную артистку с пышными формами из группы «Блестящие». Многие обратили внимание, что у молодой Семенович не было ее отличительной черты — большого бюста.

«А говорила грудь от мамы с бабушкой больших размеров. Врушка», — пошутил подписчик. «Жаль, что дальше ее карьера не сложилась! Сейчас она прекрасна!» «Костомаров ее как тростинку поднимает. Даже не верится, что это Семенович», — написали фолловеры.

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