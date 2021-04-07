Владимир Кутырев получил награду от президента России за борьбу с коронавирусом

Москва, 7 апреля. Президент РФ Владимир Путин наградил главу саратовского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Глава российского государства вручил награду директору центра «Микроб» Владимиру Кутыреву за вклад в организацию работы по предотвращению распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации.

Ранее сообщалось, что президент РФ присвоил высший классный чин главе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрию Шугаеву.