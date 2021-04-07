В Дамаске прошла международная конференция по инвестициям

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) прошла международная конференция по инвестициям. Участниками мероприятия стали госслужащие и предприниматели из девяти стран, в том числе России, Ирана, Иордании, Йемена, ОАЭ и Египта.

Подробности с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Третья сессия инвестиционной конференции была организована под эгидой Министерства промышленности. Инициаторами выступили Комитет деловых женщин и Промышленная палата Дамаска. Ответственность за подготовку мероприятия взяла на себя компания Al Majd.

В рамках встречи, прошедшей в стенах отеля Sheraton Damascus, были представлены более 50 инвестиционных инициатив по разным направлениям сотрудничества.

Директор компании Al Majd Хосам Нафах в интервью корреспонденту ФАН отметил важность проектов, которые сирийцы представили иностранным партнерам. Большинство из них разрабатывались предпринимателями совместно с властями: 40 предложений помогало готовить Управление по инвестициям и развитию недвижимости, а еще 10 — министерство промышленности.

Участники форума отметили, что Сирия имеет многообещающие возможности для бизнеса.

Представитель делегации из Республики Крым Сергей Агиев в разговоре с журналистами отметил, что для развития САР необходима экономическая база. Ее, по словам российского гостя, могут помочь создать сирийцам иностранные партнеры.

На конференции было рассмотрено несколько ключевых направлений сотрудничества и определены льготы для инвесторов, которые руководство Сирии готово предложить бизнесменам из других стран.

Министерство связи и технологий САР также презентовало концепцию электронного портала для инвесторов, который должен облегчить коммуникацию между сирийскими предпринимателями и их зарубежными коллегами.

Данное мероприятие стало важным шагом на пути к восстановлению страны. Накануне российская делегация уже проводила встречу с главой Министерства туризма Сирии, где были намечены потенциальные пути сотрудничества между странами и заключены новые договоры.