Доказан факт предвзятости в оценки болевых ощущений у мужчин и женщин

Вашингтон, 7 апреля. Реакции мужчин и женщин на боль могут восприниматься окружающими по-разному из-за существующих гендерных стереотипов, считают ученые из США.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцы выразили свое отношение на тему реакции разных пациентов на болевые ощущения. В случаях, когда люди обоих полов чувствовали боль одинаковой степени, большинство респондентов считали, что женщинам не так плохо, как мужчинам.

«Если стереотип предполагает, что женщины более выразительны, чем мужчины, возможно, чрезмерно экспрессивны, тогда тенденция будет заключаться в игнорировании женского болевого поведения», — заявила американская ученая Элизабет Лосин, информирует MedicalXpress.

Эксперимент был разделен на два этапа. Первый подразумевал опрос 50 добровольцев, а второй — 200 человек. По итогу каждого из них респонденты заполняли анкеты.

Люди с рыжим цветом волос менее предрасположены к ощущению боли. Внимание на это обратили ученые из международной группы. Их наблюдения представлены в статье, опубликованной в журнале Science Advances.