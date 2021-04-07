Главы министерств обороны Турции и Азербайджана обсудили совместные учения

Анкара, 7 апреля. Турция и Азербайджан намерены расширять сотрудничество между вооруженными силами двух стран, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар во время беседы со своим азербайджанским коллегой Закиром Хасановым.

В ходе переговоров глава турецкого оборонного ведомства отметил, что Турция приступила к реализации дорожной карты, которая будет способствовать реструктуризации и модернизации азербайджанской армии в соответствии с последними требованиями, а также повышению взаимодействия вооруженных сил двух стран в будущем.

Акар в очередной раз поздравил Хасанова с успешным для Азербайджана завершением войны в Нагорном Карабахе и указал на необходимость скорейшего разминирования «освобожденной» азербайджанской армией территории.

«Мы отправили наших саперов в этот район. Они работают. В то же время в рамках обучения наши азербайджанские братья изучили этот процесс и внесли свой вклад. Надеюсь, они как можно скорее очистят эту местность и внесут наибольший вклад в нормализацию жизни», — сказал Хулуси Акар.

Глава турецкого Минобороны напомнил, что совместные учения ВС Турции и Азербайджана «Зима-2021», проходившие с 1 по 12 февраля в турецкой провинции Карс, были отмечены успехом, в связи с чем министр подчеркнул важность совместных тактико-специальных учений войск связи армий двух стран, которые стартовали 6 апреля на территории Азербайджана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. При посредничестве Москвы Ереван и Баку договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Конфликт между двумя кавказскими странами подробно освещался в турецких СМИ с открытой антиармянской позицией. В ходе военных действий Анкара оказывала Баку военную и дипломатическую поддержку.