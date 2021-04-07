Спецназ ВС РФ получит новые приборы наблюдения и разведки

Москва, 7 апреля. Новые оптико-электронные приборы комбинированного типа «Сыч-ПР-С» и «Сыч-ПР-Д» могут использоваться для разведки и наблюдения.

Об очередной разработке специалистов ЦНИИ «Циклон» сказано в пресс-релизе государственного концерна «Ростех».

Приборы сочетают функции телевизора, тепловизора, магнитного компаса и лазерного дальномера. Они способны обнаруживать и точно идентифицировать человека на дистанции в полтора и три километра, а автомобиль — на удалении трех и четырех километров. Большей дальностью обнаружения отличается «Сыч-ПР-Д», оба устройства предназначены для подразделений сил специального назначения ВС РФ.

Ранее сообщалось о создании в России гибридного ядерного реактора.