Американские ученые вырастили мини-мозг в 3D-принтере

Вашингтон, 7 апреля. Группе ученых при помощи 3D-принтера удалось создать небольшой фрагмент самоорганизующейся ткани головного мозга.

Исследователи из Массачусетского и Индийского технологических институтов создали на 3D-принтере дешевый аналог оборудования, которое обычно используется в лабораториях для наблюдения за прообразами органов. Результаты их работы опубликовал журнал Biomicrofluidics.

Для проверки своего устройства исследователи решили вырастить из человеческих клеток небольшое количество мозговой ткани. На протяжении недели они вели пристальный контроль за растущими органоидами мозга.

"В течение этого времени на небольшом участке ткани мозга возникла полость, напоминающая развивающийся неокортекс", — сообщили ученые.

В будущем разработчики намерены усовершенствовать свое 3D-устройство. Ученые хотят добавить в него дополнительные инструменты для наблюдения и аналитики.

Недавно стало известно, что исследователи из Австралии разработали специальные чернила для 3D-печати костей прямо внутри организма человека. В составе их разработки присутствуют живые клетки, которые являются биосовместимым с фосфатом кальция.