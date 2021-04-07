Украина станет участником семи военных учений блока НАТО в 2021 году

Киев, 7 апреля. Североатлантический альянс направил Украине предложения об участии в семи различных военных маневрах в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно данным украинского военного ведомства, Киев сможет стать участником следующих учений Альянса: Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

В минобороны подчеркнули, что такое решение НАТО может быть связано со статусом партнера Североатлантического альянса, который Украина смогла получить в прошлом году.

При этом глава оборонного ведомства Андрей Таран назвал привлечение Украины к учениям доверием со стороны членов НАТО.

Стоит отметить, что ранее экс-председатель СБУ Игорь Смешко посоветовал киевским властям «снять розовые очки» и забыть о членстве в Альянсе.