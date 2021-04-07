СМИ: Белый дом намерен назначить спецпосланника для остановки «СП-2»

Вашингтон, 7 апреля. Белый дом рассматривает кандидатуры на должность спецпосланника, который займется вопросом «Северного потока — 2». Об этом сообщает Politico.

Специальный посланник должен будет возглавить переговоры по остановке строительства «Северного потока — 2», передают СМИ. Предположительно, эту должность может занять экс-спецпосланник Госдепа США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Ранее в Конгрессе США признали, что вряд ли остановят «Северный поток — 2». Максимум, что смогли сделать американские санкции, так это замедлить прокладку газопровода, но это не помогло остановить работы, признались конгрессмены.