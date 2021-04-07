Суд смягчил приговор Соболь, Навальному и еще двум фигурантам «санитарного дела»

Москва, 7 апреля. Домашний арест четырех фигурантов «санитарного дела» был заменен на ограничение определенных действий. Данное решение вынес Мосгорсуд.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда о продлении сроков домашнего ареста сотрудницы ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь, брата блогера Алексея Навального Олега, а также муниципальных депутатов Люси Штейн и Константина Янкаускаса. Их подозревают в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на незаконной акции 23 января.

По результатам процесса мера пресечения в виде домашнего ареста, избранная для указанных лиц, была заменена на ограничение определенных действий, сообщает адвокат Владимир Воронин. Обвиняемым запрещено покидать пределы жилого помещения в период с 20:00 до 6:00, общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых или подозреваемых, пользоваться интернетом и телефонной связью по обстоятельствам, касающимся расследования дела, а также пользоваться почтой и телеграфом.

Ранее ФАН писал об аресте сроком на восемь суток главы «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасии Васильевой за организацию массового мероприятия, создавшего помехи у стен ИК-2.