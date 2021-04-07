Ани Лорак сравнила свою внешность с «красивой оберткой»

Москва, 7 апреля. Известная украинская певица Ани Лорак ответила на вопрос поклонников в Instagram, как ей удается сохранять свою красоту.

Звезда сцены считает, что каждая женщина должна «наполнять себя изнутри». По мнению Лорак, макияж никогда не скроет пустоту души. Талантливая вокалистка сравнила свою внешностью с «красивой оберткой».

«Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс — это самый верный путь к красоте», — пояснила Ани в соцсетях.

Публикация всего за несколько часов набрала свыше 44 тысяч лайков. Поклонники согласились со словами 42-летней Лорак о красоте душевной, они поделились своими способами «наполнения» изнутри.

«Хорошо наполняют умные книги, красивые фильмы, путешествия в другие страны, а также встречи с приятными людьми. Нужно, чтобы в вашей жизни был человек, который помогает быть лучше»,— написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак поразила поклонников неожиданной сменой образа. Для записи клипа на песню «Наполовину» она выбрала темный парик и облегающее платье. Артистка спела о большой любви и тяжелом расставании с любимым человеком.