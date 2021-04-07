Дублин может остаться без Евро-2020

Дублин, 7 апреля. Столицу Ирландии могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Руководство Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) уведомило УЕФА, что не может предоставить гарантии присутствия зрителей на матчах Евро-2020 в Дублине. Из-за этого страна может быть лишена права проведения турнира, сообщает The Athletic. В Дублине должны пройти три матча группы E с участием сборных Польши, Швеции и Словакии. Не исключено, что игры состоятся в Лондоне.

До этого стало известно, что в Петербурге открылись два дополнительных центра выдачи паспортов болельщиков (Fan ID). Они расположены в ТД «Пассаж» и ТЦ «Питерлэнд». В Северной столице пройдут четыре матча Евро-2020.