Найдено лекарство от «запущенного» коронавируса

Нью-Йорк, 7 апреля. Сотрудники медицинского центра Маунт-Синай обнаружили лекарство, способное бороться с коронавирусной инфекцией на поздних стадиях.

Препарат, который использовали для лечения онкологических заболеваний, оказался эффективным против COVID-19. Лекарство способно успешно подавлять воспалительные процессы в организме, возникающие при заражении коронавирусом, сообщает журнал Cell.

Исследователи проверили препарат в действии на лабораторных мышах. Лекарственное средство заметно улучшило состояние пораженных заболеванием легких. Ученые планируют провести аналогичное исследование на людях.

Минздрав РФ одобрил пять препаратов для лечения COVID-19 на территории страны. Отечественное лекарство «Фавипиравир» вошло в этот перечень. Российские ученые изобрели его осенью 2020 года.