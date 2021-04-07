Геноцид в Руанде: 100 дней кровавой расправы

Кровавая расправа над народом тутси началась 6 апреля 1994 года по приказу захватившей власть в Руанде военной элиты из народа хуту. Истребление представителей тутси продолжалось около ста дней, жертвой геноцида, по разным оценкам, стали от 700 тысяч до 1 млн человек. В Международный день памяти жертв геноцида в Руанде вспоминаем, что привело к изничтожению 20% населения и кто ответственен за зверства в африканской стране.

Тутси и хуту

Народы хуту и тутси переселились на территорию современной Руанды между 700 и 1500 годами нашей эры. Этнические группы были значительно схожи генетически с коренным населением и легко интегрировались в общества. Различия между хуту и тутси заключались в способе производства: тутси занимались скотоводством, хуту — земледелием.

В XVII веке тутси заняли господствующее положение, заставив хуту платить барщину. Еще через два века «привилегированный» статус тутси подтвердила Германская империя, чьей колонией стала Руанда. После Первой мировой войны территория перешла Бельгии, европейские «освободители» лишь еще больше закабалили хуту, передав пастбища тутси и запретив богатым хуту становится тутси.

После Второй мировой войны король Руанды из представителей тутси потребовал независимости от Бельгии, объяснив это увеличивающимся влиянием хуту. Тогда колониальная администрации заменила всех вождей тутси на хуту, а в 1962 году и вовсе предоставила Руанде независимость. Тутси стали массово покидать страну, опасаясь чисток. К 1964 году Руанду покинули более 300 тысяч тутси, которым было позволено вернуться лишь спустя три десятилетия.

В ходе гражданской войны, начавшейся в 1980 году, тутси под знаменем Руандийского патриотического фронта (РПФ) заняли северные территории страны. Война завершилась подписанием Арушских соглашений в 1993 году, по которым представители РПФ вошли в состав переходного правительства и вооруженных сил.

Однако усиление позиций тутси в стране вызвало негодование у радикальных представителей хуту. Под эгидой радикального движения «Власти хуту» стали формироваться боевые группы и ополчение. Поддержку боевым группам оказывала Франция, поставляя оружие, технику и военных специалистов. В Париже игнорировали обвинения в адрес правительства Руанды в этнических чистках народа тутси.

Идеология геноцида

Сторонники «Власти хуту» в 1993 году составили списки «предателей» из тутси и умеренно настроенных хуту, которых они планировали ликвидировать. Они импортировали в страну мачете, который стал главным оружием геноцида, бритвы, пилы, ножницы и другое холодное оружие. Рупором пропаганды геноцида стало «Свободное радио и телевидение тысячи холмов», транслировавшее расистские лозунги и грязный юмор.

Убийство президента

Отправной точкой геноцида стала гибель президента Жювеналя Хабиариманы 6 апреля 1994 года. Самолет, на борту которого находился глава государства, был сбит ракетой на подлете к столице Кигали. Хуту обвинили в гибели президента радикалов тутси, и уже через несколько часов после катастрофы начались массовые убийства тутси по всей стране. Однако проведенное в 2012 году расследование показало, что ракета не могла быть запущена с военной базы, контролируемой тутси.

Массовые чистки

В день убийства Хабиариманы был сформирован кризисный комитет из представителей военной элиты. Они отказались признавать легитимность премьер-министра, который должен был возглавить страну, и захватили власть. Военные обвинили в гибели президента страны РПФ и приказали толпе «приступить к работе и никого не щадить, даже младенцев». Боевики считали, что определить тутси можно по черным деснам, языку, ладоням, «надменной» речи и взгляду, прямому носу и высокому росту. Очевидно, такие параметры едва ли могут точно определять тутси, поэтому геноцид затронул и другие народы. За первые шесть недель геноцида погибло до 700 тысяч человек. При этом в первые несколько дней Франция эвакуировала из Руанды своих представителей и экспатов, отказавшись вывозить даже работающих на французские компании тутси.

Убийства отличались ужасающей жестокостью — тутси расчленяли заживо, беременным вспарывали животы, насиловали женщин у всех на глазах, давили бульдозерами и убивали холодным оружием.

В течение мая-июня РПФ понемногу отвоевывал территории страны у хуту. В июле все государство, за исключением оккупированной французами зоны, перешло в руки Фронта — 4 июля пала и столица.

Новая власть Руанды

Поверженные командиры хуту во главе с полковником Теонестом Багосору бежали из страны. В 1997 году Багосору задержали в Камеруне и отправили на родину, где он был приговорен к пожизненному заключению. Представители РПФ убили несколько десятков тысяч хуту, которых считали причастными к организации геноцида.

Лидер РПФ Поль Кагаме сформировал в Руанде коалиционное правительство, а в 2000 году был избран президентом. Новые власти Руанды учредили суды гакака, в которых решение выносили местные жители. Суды гакака рассмотрели около миллиона дел. Международный трибунал ООН по Руанде предъявил обвинения 96 высокопоставленным лицам, причастным к геноциду. На сегодняшний день отрицание массовых убийств является уголовным преступлением в Руанде.

Международная ответственность

Миссии ООН по оказанию помощи Руанде (МООНПР) было известно о планах хуту истребить тутси. Однако у правительства хуту были хорошие отношения с Бельгией и Францией, поэтому в Европе решили не вмешиваться. Сотрудникам миссии ООН запретили влиять на события в стране и разрешили применять оружие только для самообороны. В итоге «голубые каски» попросту наблюдали, как убивают их же коллег из числа тутси и обычных граждан.

Франция признала, что несет «тяжелую ответственность» за события, которые привели к геноциду народа тутси. Она поддерживала «расистский, коррумпированный и жестокий режим», игнорируя предпосылки геноцида. Однако в Париже не считают себя соучастниками событий.

Геноцид в Руанде стал определяющим фактором в новейшей истории Африки. Кровавая бойня и истребление тутси — кульминация упущенных возможностей и следствие безответственной колониальной политики. Расовая чистка обнажила неэффективность механизмов ООН, которая попросту проигнорировала опасность.