Виктория Боня откровенно рассказала, какие части тела фотошопит для Instagram

Москва, 7 апреля. Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что подправляет фото в соцсетях «для эстетики». При этом она считает, что не злоупотребляет приложениями для правки снимков.

На фото в социальной сети Instagram блогер всегда выглядит безупречно. Многие интернет-пользователи не раз упрекали звезду в чрезмерном использовании фотошопа, но Боня стойко стоит на своем. Звезда честно сказала, что корректирует свои фотографии в специальных редакторах в исключительных случаях.

По признанию Бони, это делается «для эстетики». Звезда скандального телешоу «Дом-2» сообщила, что с помощью фотошопа делает себе руки шире, при необходимости может уменьшить талию.

«Конечно, у нас у всех есть целлюлит, у всех есть растяжки, есть неудачные ракурсы, особенно если неправильно падает свет», – сказала ведущая «Лайфу».

Впрочем, как считает Боня, увлекаться фотошопом не стоит, поскольку подписчики могут не признать своего кумира на слишком скорректированных кадрах.

Знаменитость сама выступает против «уколов красоты». По ее мнению, ботокс только уродует внешность людей. Она на примере звезд показала минусы таких инъекций.