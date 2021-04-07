Трехмерную карту Европы обнаружили на древней каменной плите во Франции

Париж, 7 апреля. Каменная плита была обнаружена во Франции еще в 1900 году. Оказалось, что на ней выгравирована самая древняя трехмерная карта Европы.

Ученые из разных уголков мира решили повторно изучить находку под названием Saint-Bélec Slab, которую датируют 2150 годом до нашей эры. Выяснилось, что на каменной плите изображена одна из самых первых в мире географических карт Западной Бретани. Ученые опубликовали результаты работы на сайте Борнмутского университета.

Археологи-любители из Великобритании ранее обнаружили кольцо эпохи Тюдоров с эмблемой в виде черепа. Находка может иметь валлийское происхождение, предполагают эксперты. Вокруг символа на кольце выгравирована надпись на латыни. Форма кольца указывает на то, что артефакт создали между 1550 и 1650 годами.