Ученые разработали технологию создания полиуретана из рыбных отходов

Оттава, 7 апреля. Технология, позволяющая преобразовывать рыбные отходы в полиуретан, была разработана канадскими учеными. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Прежде для изготовления полиуретана использовалась нефть. Данный материал широко распространен во многих отраслях промышленности, поскольку прекрасно подходит для применения в механизмах с повышенной нагрузкой. Впрочем, он обладает и существенным недостатком — на его разложение требуются столетия.

Решить проблему призвано новое исследование канадских ученых. Им удалось создать биоразлагаемую альтернативу, для этого были использованы рыбные отходы, предоставленные фермой, где выращивают атлантического лосося и разделывают его на продажу.

Для начала потребовалось извлечь рыбий жир из собранного материала. Затем для создания эпоксидов к нему был добавлен кислород. Полученное вещество было похоже на молекулы, содержащиеся в эпоксидной смоле. На следующем этапе полученные эпоксиды на основе рыбьего жира вступили во взаимодействие с углекислым газом. Это позволило связать получившиеся частицы с азотосодержащими молекулами из скорлупы ореха кешью.

Отмечается, что для разложения полученного материала использовалась вода с добавлением фермента пищеварительного сока, осуществляющего расщепление жиров. Однако в дальнейшем было зафиксировано, что даже в чистой воде биопластик через короткий промежуток времени начинал проявлять признаки микробного роста, свидетельствующие о его разрушении.

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