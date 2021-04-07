Обглоданный животными труп женщины обнаружили под Тулой

Тула, 7 апреля. Ужасающую находку обнаружили в помещении бывшего магазина городка Северо-Задонск. В месте, где прежде располагались склады торговой точки, лежал обглоданный животными и частично скелетированный труп женщины.

«Уличные бродячие животные изрядно обглодали труп. К тому же были и следы гниения», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

По сведениям ФАН, установить ее личность удалось благодаря сохранившейся обуви и элементам одежды. Местные жители опознали 45-летнюю горожанку, которая свыше четырех месяцев считалась без вести пропавшей. Теперь предстоит установить, есть ли в смерти женщины признаки преступного деяния.