Диетолог призвала россиян к ежедневному завтраку и заявила о необходимости ужина

Завтрак должен быть обязательным в рационе каждого человека. Об этом в комментарии ФАН рассказала спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.

Неправильное питание — основная причина не только ежедневного обессиленного состояния и неважного самочувствия человека, но и катализатор возникновения и развития многих заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, сердца и печени. Чтобы оставаться здоровым и бодрым, нужно стараться питаться правильно и полноценно.

Диетолог Ирина Писарева уверена: завтрак должен присутствовать в рационе каждого человека. Писарева объяснила, что на утренний прием пищи должно приходиться примерно 1/3 часть от всей дневной нормы.

«Себя обязательно нужно приучать завтракать. Обычно, когда мы просыпаемся, то пьем воду и идем умываться. Через 30 минут после пробуждения организму нужно дать поесть. Вода запускает и разгоняет метаболизм, улучшает обмен веществ. После этого должна поступить пища для энергии», — заявила специалист.

Диетолог заверила, что начинать свой день нужно с пищи, богатой белками, сложными углеводами и полезными жирами.

«Из белков это могут быть, например, творог в чистом виде, творожная запеканка, сырники, отварная курица или даже курица-гриль, запеченная в духовке говядина с цельнозерным кусочком хлеба, можно сюда включить авокадо. Полезны отварные яйца и орешки — в них содержатся полезные жиры», — объяснила она.

При этом Писарева подчеркнула, что не обязательно завтракать только кашей. Специалист заявила, что овсянку стоит включать в рацион не чаще двух раз в неделю.

«Нужно употреблять и другие крупы, например, кукурузную кашу, сваренную на растительном молоке. Можно съесть сэндвич с курицей и хлебцом и немного сухофруктов с чаем», — посоветовала она.

Диетолог призвала людей не избегать калорийного завтрака — съеденное с утра плохо на фигуре точно не отразиться.

«Калорийность завтрака может доходить до 400 ккал запросто. С утра у нас самый быстрый метаболизм. Это все будет расходоваться в нужном нам направлении, поэтому не бойтесь делать завтраки более калорийными», — объяснила Писарева.

Кроме того, специалист по питанию раскрыла некоторые секреты и вечернего питания, которое должно быть самым легким за весь день. Она отметила, что не существует определенного времени ужина — все зависит от расписания дня.

«Нет точного времени, во сколько необходимо ужинать, но это должно происходить за 2–3 часа до сна. Ужин должен быть легкий, но питаться вечером нужно, иначе отказ от трапезы может привести к срыву — вы сдержитесь, а потом, часов в 11 сорветесь и съедите гораздо больше», — подчеркнула диетолог.

На ужин Писарева советует выбирать легкоусвояемый белок, а от сложных углеводов лучше отказаться.

«Морепродукты, рыба, овощной салатик с оливковым маслом или тунцом — этим хорошо ужинать. Вечером сложные углеводы лучше не употреблять. Если вы нормально переносите кисломолочные продукты, то можно поесть творога и добавить в него немного сухофруктов», — сказала она.

Психолог уверена, если человек в течение дня будет употреблять нужное количество пищи со всеми витаминами и минералами, то к вечеру тяга к сладкому пропадет.

«Если у вас в течение дня в организм будет поступать достаточное количество пищи, например, если вы ежесуточно нуждаетесь в 1700 ккал, то вам не будет хотеться никакого тортика. Кроме того, на ночь не стоит пить много воды, потому что с утра могут появиться отеки. С водой тоже нужно быть аккуратнее. Если вы захотите горького шоколада, то на ночь этого делать тоже не стоит», — объяснила диетолог.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, почему кола может привести к раку и другим проблемам со здоровьем. Диетолог Ирина Писарева объяснила, почему пить газированный напиток особенно не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом и тем, у кого есть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям.