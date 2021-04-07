Череду трагедий в перинатальном центре Тулы проверят надзорные органы

Тула, 7 апреля. Серьезный скандал разгорается в тульском регионе после появления в социальных сетях видеообращения о работе перинатального центра.

Сразу несколько женщин решили рассказать об условиях, в которых им пришлось рожать детей, и трагедиях, которыми роды завершились. Они потеряли младенцев, либо родили детей с серьезными травмами из-за неправильных, по их мнению, действий персонала.

«Дети погибли по вине некачественной медицинской помощи в послеродовом периоде…», «не дождавшись спинальной анестезии, меня кесарили на живую…», «из-за неверно выбранной тактики родоразрешения погибла наша дочка…» — говорят женщины в своих видеообращениях.

Даты родов, упомянутых в обращении, разные. Говорится не только о событиях текущего года, но и о происходившем несколько лет назад. Но все случаи собраны в один видеоролик, в одно заявление, отправленное в различные инстанции. По обращениям уже назначены проверки.

Видеозаявительницы не ограничились своим рассказом, представленным на суд посетителей соцсетей. Они направили обращения в медицинское ведомство, надзорные и следственные органы.

«То, что произошло — страшная трагедия, невосполнимая утрата для каждой из этих семей. С точки зрения закона, здесь нужно проводить полное расследование по факту смерти детей, нужна медицинская экспертиза как рожениц, так и самих детей, для того, чтобы установить все причинно-следственные связи. Должно быть проанализировано состояние женщин на протяжении всей беременности. Нужны результаты анализов, медицинские карты, результаты УЗИ и всех обследований. Делать однозначные выводы о том, что виноваты именно врачи невозможно, не обладая выводами и результатами расследования по такому делу», — прокомментировала ФАН данную ситуацию юрист Елена Валенцева.

Как заявляют в министерстве здравоохранения региона, каждый случай младенческой смертности становится предметом особого разбора. Ведомство со своей стороны готово оказывать полное содействие для объективного расследования случаев, упомянутых в видеообращении.

Публикация, размещенная в интернете, не оставила равнодушным никого в Туле. И женщины, и мужчины, представители самых разных профессий обсуждают случившееся. В социальных сетях горячо спорят, приводя аргументы как в поддержку пациенток, так и в поддержку медиков. Но решающую профессиональную и правовую оценку дадут компетентные органы, проводящие проверку. Перед ними непростая задача. Учитывать нужно каждый аспект деятельности медиков, принять во внимание возможную экстремальность ситуации при родах. А выводы делать придется на фоне повышенного внимания общественности.

Ранее ФАН рассказывал о том, что женщина попала в реанимацию после серьезной аварии с московским блогером. За ее жизнь борются врачи Первой Градской больницы имени Пирогова.