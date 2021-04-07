Россиянам рассказали, как распознать фальшивую диагностическую карту ТО

Москва, 7 апреля. Эксперт Геннадий Безносов рассказал, как проверить подлинность диагностической карты техосмотра автомобиля.

С 1 марта СТО начали выдавать электронные диагностические карты. Срок действия некоторых из них истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, но его продлили на полгода — не менее чем до 1 октября 2021 года. При этом не нужно вносить изменения в диагностическую карту или в ЕАИСТО. Срок действия карты автоматически обновляется сам, объяснил эксперт.

На подлинной диагностической карте всегда есть четкий срок действия, дата прохождения ТО, регистрационный номер оператора техосмотра (первые пять цифр — его номер в госреестре), ФИО эксперта, проводившего осмотр, а также его подпись и печать пункта техосмотра.

«Без подписи и печати бумажная версия ДК не действительна», — заявил Безносов в беседе с «Автоновостями дня».

Кроме того, проверить карту можно на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ужесточение правил дорожного движения стало темой обсуждения экспертов в ходе пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот».