Сын Плющенко и Рудковской опубликовал фото с наследником Аршавина

Москва, 7 апреля. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской сделал совместную фотографию с наследником не менее известных родителей — сыном Андрея Аршавина и Юлии Барановской.

У маленького Александра Плющенко есть аккаунт в Instagram, который уже насчитывает более 800 тысяч подписчиков. Страничку, правда, ведет его мама Яна Рудковская. Недавно в соцсети появилось фото, на котором сын фигуриста в роскошном черном костюме позирует со своим одногодкой Арсением Аршавиным — наследником экс-футболиста сборной России.

«На стиле с моим другом Арсением Аршавиным», — гласит подпись к снимку.

Пользователи Сети немало удивились этому кадру, ведь именитые родители мальчиков находятся в открытом конфликте. В прошлом году Андрей Аршавин сделал смелое заявление о сыне Плющенко и Рудковской, а саму звездную пару раскритиковал за методы воспитания ребенка.

По словам футболиста, родители заставляют своего сына плясать на камеру и зарабатывают на этом большие деньги. Плющенко не стал отвечать на слова некогда хорошего друга, а вот его супруга стерпеть критику в свой адрес не смогла. Она посоветовала спортсмену разобраться со своей жизнью и заняться воспитанием своих наследников.

Андрея Аршавина часто упрекают в том, что он практически не участвует в жизни своих детей. В браке с телеведущей Юлией Барановской он стал отцом трижды, еще одного ребенка спортсмену родила вторая супруга Алиса Казьмина. Развод Аршавина и Казьминой стал самым обсуждаемым явлением последних недель. Процесс недавно прокомментировала адвокат Марина Дубровская.