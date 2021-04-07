Против украинских силовиков возбудили уголовные дела о подрыве детей на минах

Москва, 7 апреля. Украинские военнослужащие предстанут перед судом за взрывы на объектах гражданской инфраструктуры, которые привели к смерти и ранению детей.

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по факту подрыва несовершеннолетних на минах украинских военнослужащих.

По данным следствия, представители Вооруженных сил Украиный во время вооруженного конфликта на юго-востоке страны минируют территории, где расположены объекты гражданской инфраструктуры.

В материалах указывается, что украинские силовики установили мины в районе улицы Набережной поселка городского типа Славяносербска. Несовершеннолетние, проходившие по этой улице, подорвались на заложенном устройстве. В результате случившегося 17-летний подросток погиб, а 16-летний получил серьезные травмы.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.