Американец рассказал, что полюбил в России сильнее всего

Москва, 7 апреля. Преподаватель русского языка в США поделился впечатлениями от поездки по России, важней всего для него оказалось общение с русскими.

Во время путешествия Моргану понравилась суровая красота Сибири, Санкт-Петербург, Владивосток и Золотое Кольцо. Он с восторгом отзывался о природе и городах, в которых побывал.

«Обожаю Россию», — признался американец в разговоре со своим бывшим преподавателем русского языка Марией Петровой.

Больше всего в поездке иностранцу запомнились люди, общение с ними. Он отметил, что вынес важный урок из путешествия — думать нужно не о языке, еде и материальных вещах. Самое главное — это люди, подчеркнул Морган.

«Это лучше, чем увидеть Байкал», — отметил преподаватель.

Морган рассказал своей собеседнице, как американцы, которым он преподает язык, воспринимают русских, какие есть стереотипы. Он упомянул о своей жизни в Москве у бабушки, и рассказал, как она поучала его и поправляла. Русские склонны прямо высказывать мнение, тогда как американцы приучены к вежливости и сказать для них напрямую «нет» — это не приемлемо, пояснил Морган.

О своем проживании в России рассказала финская журналистка Анна-Лена Лаурен. Она поделилась, что ей нравится в русских, и призналась, что не хочет слишком интегрироваться в чужую среду.