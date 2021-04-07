ФАН публикует список погибших при пожаре в Якутии, жертвами которого стали четыре человека

Якутск, 7 апреля. Стали известны личности граждан, которых нашли мертвыми при пожаре в одной из квартир села Чапаево.

В результате возгорания в 27-квартирном доме на улице Савина погибли четыре человека, сообщает источник ФАН. Жертвами ЧП стали мать Кюнеш К. вместе с двумя малолетними детьми Александром К. и Кэрэли К., а также их соседка Галина И.

Отец смог вынести своих малышей из горящей квартиры, однако спасти их не удалось. В настоящее время причины пожара устанавливаются специалистами.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в здании комбината в Вологодской области.