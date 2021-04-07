Мотострелки ВВО получили на вооружение новые танки Т-80БВМ

Хабаровск, 7 апреля. Группировка ВС России на Дальнем Востоке получила в свое распоряжение улучшенные танки Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Мотострелковая бригада в Хабаровском крае получила несколько десятков обновленных танков. Они были доставлены в пункт назначения железнодорожным эшелоном, сообщили в ВВО. В ближайшее время новая бронетехника будет задействована при выполнении учебно-боевых задач на полигонах, говорится в сообщении. Личный состав уже прошел переподготовку для использования Т-80БВМ.

Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. Данная версия оснащена прицелом отечественного производства и приспособлена к боевым действиям в условиях низких температур. Отмечается, что был модернизирован двигатель, а также размещено новое 125-мм орудие.

Эксперт из США ранее обратил внимание на особенности российского танка «Бурлак» на основе Т-80БВМ.