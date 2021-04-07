Запуск АЭС «Барака» стал частью глобального энергетического плана ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) официально заработала первая атомная электростанция. Запуск объекта в коммерческую эксплуатацию состоялся во вторник, 6 апреля 2021 года. Информация об этом была опубликована на официальном аккаунте правителя Дубая и премьер-министра страны Мухаммада бин Рашида аль-Мактума.

«Первый мегаватт с первой арабской атомной станции вошел в национальную энергетическую сеть», — написал глава правительства ОАЭ.

محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد .. pic.twitter.com/iCrT2kHj6C — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 6, 2021

Премьер-министр подчеркнул, что созданию станции предшествовала десятилетняя работа большого количества специалистов из ОАЭ и других стран. При этом он выразил надежду, что запуск объекта поможет развитию государства.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид аль-Нахайян заявил, что создание АЭС является историческим событием для страны, которая в этом году отмечает 50-летие со дня своего образования.

Первая атомная станция ОАЭ

АЭС «Барака» располагается в регионе Аль-Гарбия, в 270 километрах от Абу-Даби. Она состоит из четырех энергоблоков с реакторами третьего поколения типа PWR (Pressurized water reactor — реактор с водой под высоким давлением). Мощность каждого из них составляет 1400 МВт. Станция создавалась в рамках государственного проекта по диверсификации энергетического сектора страны.

По плану властей, после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков она сможет обеспечить не менее 25% потребностей страны в электроэнергии.

Начало работы АЭС планировалось на 2017 год, однако из-за проблем во время строительства начало ее работы пришлось перенести. Лицензию Федерального агентства ОАЭ по регулированию атомной деятельности, необходимую для запуска оборудования, эмиратские энергетики получили только в 2020 году. Тогда же в первый энергоблок были установлены топливные стержни, после чего энергетический объект подключили к энергосистеме страны. Однако на тот момент о коммерческой эксплуатации речи еще не велось — к этому приступили только сейчас.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

«Сегодня в ОАЭ началась коммерческая эксплуатация атомной электростанции «Барака». Это важная веха на пути к чистой и доступной энергии. МАГАТЭ оказывает поддержку ОАЭ с самого начала их ядерной энергетической программы», — отмечается в сообщении Международного агентства по ядерной энергетике.

???????? UAE’s Barakah Nuclear Energy Plant began commercial operation today! This is an important milestone towards clean and affordable energy. The IAEA has been supporting UAE from the beginning of its nuclear power programme. pic.twitter.com/5hWLnHtsBG — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 6, 2021

Подрядчиком строительства стал южнокорейский консорциум Korea Electric Power Corporation (KEPCO), в 2009 году выигравший международный тендер. Фактически к работам в Аль-Гарбии приступили в 2012 году. АЭС создавалась по американскому проекту, по которому в 1976 году строилась крупнейшая в США станция Пало-Верде.

국내 최초로 원전 수출에 성공한

UAE원전 1호기의 상업운전이 시작되었습니다.????



2012년 UAE원전 건설허가 취득을 시작으로

본격적인 건설공사와 시운전 및 운영준비를 거쳐

마침내 상업운전 착수라는 결실을 맺었습니다.???? pic.twitter.com/LjL5oZ0yHV — 한국전력 KEPCO (@iamkepco) April 7, 2021

Абу-Даби надеется, что появление нового объекта позволит улучшить экологическую обстановку. Согласно проведенным расчетам, после полноценного запуска всех энергоблоков уровень выбросов углекислого газа в ОАЭ снизится примерно на 21 млн тонн в год.

Угроза мирного атома ОАЭ

Не все положительно оценили факт запуска эмиратской АЭС. Так, еще в 2020 году после подключения станции к сети представители международной экспертной организации Nuclear Consulting Group (NCG) выразили озабоченность по поводу этого проекта. В частности, они указали на нестабильность региона и активность различных вооруженных группировок.

Например, нападения боевых беспилотников йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на нефтяные объекты Саудовской Аравии в настоящее время перестали быть редкостью. И нет гарантии, что какая-либо из группировок боевиков не поставит в ближайшем будущем своей целью нападение на новую станцию ОАЭ.

Кроме того, маршрут перевозки радиоактивных отходов будет проходить через Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Данная магистраль сейчас является еще одним источником нестабильности региона.

BBC News - "Dr Paul Dorfman, head of the international Nuclear Consulting Group, wrote last year that the tense geopolitical environment in the Gulf makes nuclear a more controversial issue in this region than elsewhere" https://t.co/FenqcA9REk #nuclear #Gulf — Dr Paul Dorfman (@dorfman_p) August 1, 2020

Другое вызывающее беспокойство обстоятельство — насколько опасной АЭС может быть сама по себе.

В 2017 году во время возведения объекта руководство компании ENEC признало наличие пустот в блоках №2 и №3. Из-за трещин в бетоне запуск первого энергоблока пришлось отложить на три года.

" There may be cracks in the containment building at the third unit at the Barakah nuclear power plant that South Korean companies are building in the United Arab Emirates (UAE). "#HolocaustMemorialDay #MLK #GrenfellTower — zoupdate (@inartfairNYK) February 1, 2019

Важно отметить, что стоимость проекта составила от 20 до 25 млрд долларов. Это оказалось довольно небольшой суммой для АЭС такого размера и мощности.

Подобная цена обусловлена тем, что власти Абу-Даби решили сэкономить на ловушке расплава — опциональной части гермооболочки ядерных реакторов. Данная конструкция служит для локализации плавления активной зоны ядерного реактора во время тяжелых аварий. Стоимость таких систем безопасности АЭС является чрезвычайно высокой.

Кроме того, на станции фактически отсутствуют системы аварийной защиты реакторов. Этот технический нюанс, например, считается обязательным требованием для европейских станций. Однако перед ОАЭ никто никаких условий не ставил, особенно учитывая тот факт, что АЭС на всем Ближнем Востоке всего две (вторя — Бушерская в Иране).

Первый энергоблок АЭС “Барака” введен в промышленную эксплуатациюhttps://t.co/UGol8z5etE pic.twitter.com/DkUVFD6Vby — Атомная энергия 2.0 (@AtomicEnergyRu) April 6, 2021

Не атомом единым

ОАЭ, безусловно, бросили большие силы и средства на создание своей атомной станции, которая должна помочь постепенно отказаться от органического топлива для выработки электроэнергии, а вместе с этим — от личной углеводородной зависимости. Между тем даже на максимальных мощностях АЭС «Барака» обеспечит только 25% потребностей страны в энергии.

Следующая ставка эмиратских властей — экологичные возобновляемые источники топлива. В настоящее время в стране уже введена в эксплуатацию крупнейшая в мире солнечная электростанция Noor Abu Dhabi. Она также располагается на территории столичного эмирата, рядом с городом Свейхан.

Состоящая из 3,2 млн солнечных панелей станция была запущена в работу еще в 2019 году. При мощности 1,177 МВт она может полностью обеспечить энергией небольшой город с населением порядка 90 тысяч человек.

Благодаря этому объекту Абу-Даби еще на 1 млн тонн снизил ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу. Для сравнения: такое количество углерода за год выделяют 200 тыс. автомобилей.

Данный проект возводился силами японского консорциума Marubeni Corp и китайской группы Jinko Solar Holding и стоил около миллиарда долларов. Применение этой станции уже позволило снизить стоимость энергии для конечных потребителей.

Southeast of Abu Dhabi is the world's largest single-site #solar plant. Noor Abu Dhabi features 3.2 million #solarpanels. The clean, #renewableenergy produced here will power the daily lives of 90,000 families in the emirate.#solarfarm #AbuDhabihttps://t.co/6SXXN8l8O9 — N-Sci Technologies (@NSciTech) January 21, 2021

Несмотря на этот успех, крупнейшая в мире электростанция в Абу-Даби стала только началом. В настоящее время в Дубае строится Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, который окажется намного масштабнее. Он представляет собой сеть солнечных станций, стоимость которых составит около 13,6 млрд долларов. Общая мощность проекта составит 5 тысяч МВт, а закончить его строительство планируют в 2030 году

The UAE Energy Strategy 2050 aims to achieve an energy mix that combines renewable & clean energy sources to balance economic requirements and environmental goals. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, a leading project that promotes sustainability in ???????? #sustainability pic.twitter.com/WYDX60jk9H — Alanoud Alhashmi ???????????????????????? ???????????????????????????? (@ThinkerAlanoud) April 3, 2021

Кроме того, на территории ОАЭ располагается временная штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), созданного по инициативе Германии еще в 2009 году. Цель организации заключается в продвижении идей «зеленой» энергетики и распространении знаний и технологий в этой области по всему миру. Участники объединения имеют доступ к общей базе информации о возобновляемых источниках энергии, не исключающей и технические данные, которыми делятся друг с другом.

Siemens Energy will develop the Middle East’s #GreenHydrogen economy through a strategic partnership with @Mubadala. The 1st initiative is a green H2 plant in Masdar City to power cars and buses and produce clean aviation fuel Airplane. Learn more: https://t.co/4QmtqC3mWP — Pilar Fernández (@PilarFdezN) April 7, 2021

ОАЭ также планируют создать на территории эмирата Абу-Даби экогород Масдар-Сити. Он должен стать первым в мире населенным пунктом, полностью обеспечиваемым за счет возобновляемых источников энергии. Другими его особенностями станут устойчивая экологическая среда, минимальные выбросы углекислого газа в атмосферу и своя система переработки отходов.

Ключевая роль в этом проекте отводится компании Masdar, также известной как Abu Dhabi Future Energy Company. Специализирующееся на «чистой» энергетике предприятие сейчас является одним из стратегических активов ОАЭ.

Компания имеет свой инвестиционный фонд, деятельность которого выходит далеко за пределы эмиратов: в настоящее время Masdar реализует проекты в Европе, Азии, Африке, Северной Америке и других регионах, в том числе и на Ближнем Востоке.

В общемировом масштабе ОАЭ отдают предпочтение инвестированию в инфраструктурные объекты, среди которых энергетические находятся совсем не на последнем месте.

Энергетическая стратегия ОАЭ

В соответствии с рассчитанной до 2050 года стратегией энергетического развития страны (UAE Energy Strategy 2050), вклад чистой энергии в общее энергопотребление страны должен увеличиться до 50%. Предполагается, что это сократит углеродный след от производства электроэнергии государства не менее чем на 70%.

Для достижения этих целей правительство ОАЭ планирует инвестировать в программу свыше 160 млрд долларов. Основное внимание при этом уделяется удовлетворению растущего спроса при обеспечении экономического роста.

Вся программа поделена на три этапа:

оптимизация энергопотребления и диверсификация источников энергии (уже реализуется);

поиск уникальных решений для интеграции «зеленой» энергетики;

выявление и создание новых методов развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Основой стратегии станет развитие инфраструктуры, изменение законодательства, поощрение частного бизнеса в областях «чистой» энергии и развитие человеческого капитала.

За 30 лет ОАЭ хотят полностью пересмотреть баланс энергоносителей: приоритет будет отдаваться возобновляемым источникам энергии, за ними будут следовать газ, «чистый уголь» (сжигаемый по новым технологиям, со снижением уровня вредных выбросов), а на последнем месте будет стоять ядерная энергетика. Применение нефтепродуктов в энергетической отрасли страны вообще не предусматривается.

Сейчас же большая часть электроэнергии ОАЭ производится тепловыми станциями, использующими продукты нефтепереработки и газ. Открытие новых, более «чистых» энергетических объектов только намечает альтернативные пути, стране предстоит преодолеть еще много трудностей. Остается надеяться, что многолетняя программа развития отрасли также учитывает их.

Оценивая нынешнюю политику Объединенных Арабских Эмиратов можно отметить, что за счет ядерной программы Абу-Даби рассчитывает укрепить свой авторитет регионального лидера, который первым реализовал такой масштабный энергетический проект. Несмотря на связанные с ним угрозы безопасности, ОАЭ готовы идти на риск.

Курс на экологичность промышленности и последовательное развитие отрасли возобновляемой энергии в перспективе может обеспечить ближневосточной стране статус одного из мировых лидеров данного направления. Нельзя рассчитывать, что это случится скоро — руководство Абу-Даби и само на это не надеется. Однако амбициозный курс движения уже намечен, а насколько успешен будет путь к намеченной цели — покажет время.