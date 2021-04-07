Юриста Васильевой арестовали на 8 суток за незаконную акцию у колонии в Покрове

Владимир, 7 апреля. Глава юридической службы «Альянса врачей» (признан иноагентом в РФ) Александр Генералов признан виновным по статье 20.2.2 КоАП.

Петушинский районный суд Владимирской области вынес решение об аресте Александра Генералова. Причиной стала организованная незаконная акция у ИК-2, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный. Об этом сообщил адвокат Михаил Арсеньев.

Юриста главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой признали виновным в организации массового мероприятия, которое создало помехи. В протоколе говорилось, что действия Генералова повлекли за собой «нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов».

Руководителя признанного в РФ иноагентом «Альянса врачей» Анастасию Васильеву также будут судить за незаконную акцию у колонии в Покрове.