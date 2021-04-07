Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который пресечет распространение заведомо ложных сведений и откровенных фейков, направленных на дискредитацию госинститутов и создающих угрозы национальным интересам России. Об этом ФАН рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Так депутат прокомментировал озвученные в ряде СМИ попытки опровергнуть гибель 2 апреля во дворе своего дома в поселке Александровское ДНР пятилетнего Владислава Дмитриева из-за сброшенного с воздуха взрывного устройства. Видеорепортажи с похорон ребенка и интервью с его родственниками находятся в открытом доступе в интернете.

Интернет-пользователи опровергли

Гибель ребенка в результате взрывных травм официально подтвердила миссия ОБСЕ. Глава ДНР Денис Пушилин официально озвучил данные расследования Генпрокуратуры республики. Установлено, что взрывное устройство было сброшено с беспилотного летательного аппарата, принадлежащего 59-й бригаде ВСУ. В республике заведено уголовное дело.

Уголовное дело по факту гибели мальчика возбудил и Следственный комитет РФ. По данным следствия, 2 апреля украинские силовики нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения, говорится в сообщении СК РФ.

Несмотря на это, 6 апреля в эфире программы «Утренний разворот» радиостанции «Эхо Москвы» ведущая Татьяна Фельгенгауэр заявила, что на федеральных каналах появился «классический сюжет с якобы убитым ребенком». Ближе к концу программы вопрос «А был ли мальчик?» она адресовала корреспонденту «Русской службы ВВС». Тот отметил, что не может ничего точно утверждать, но на основе дистанционного общения с жителями сделал вывод о «самоподрыве» мальчика. В анонсе программы Фельгенгауэр и Александра Плющева слова об убитом мальчике были и вовсе взяты в кавычки.

Фельгенгауэр ранее уже была замечена за странными высказываниям по поводу ушедших из жизни людей. Например, после кончины протоиерея Димитрия Смирнова она ответила блогеру с ником «Мари Говори» на его реплику о священнике «На повышение пошел». Фельгенгауэр в глумливой манере заявила: «Вряд ли. Мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг».

Позже главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале похвастался большим количеством просмотров этого выпуска.

«Пустячок, а приятно», — написал он.

Свое «расследование» провел и телеканал «Дождь», который засомневался в свидетельствах бабушки Владика Дмитриева Натальи Терентьевой. Версию о гибели мальчика в результате атаки ВСУ авторы материала «опровергли» с помощью поста в Facebook «военно-политического обозревателя» Александра Коваленко, который написал, что «вряд ли мальчик погиб из-за атаки», а также публикации в социальной сети «Вконтакте» Валентины Искрицкой.

«Да, это случилось вчера, только не от дрона, я сама с этого поселка. У хозяина в гараже лежала мина, а его внучек ее нашел. Зачем людям врут — я не пойму. Соболезную», — приводит издание слова пользовательницы соцсети, которую не называет очевидцем происшествия.

Также остается неясным, кем женщина приходится семье мальчика или на основании чего может располагать достоверной информацией, кроме ее же собственных слов о том, что она «сама с этого поселка».

Это делает Искрицкую похожей на пресловутую «дочь офицера, крымчанку», ставшей известной из-за комментария после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году о том, что «не все так однозначно». В реальности комментарий был написан пользователем-мужчиной и быстро стал мемом, символизирующим попытки дезинформации о реальной ситуации на полуострове.

В целом, освещение трагического события в поселке Александровское со стороны российских либеральных СМИ ничем принципиально не отличалось от военной пропаганды Киева. Словно московские журналисты работают по методичкам 72-го центра информационно-психологических операций Украины — и даже не скрывают этого.

«Задача номер один»

«Это и для нас, и для правоохранителей задача номер один — как обезопасить наших граждан от такого вранья, выработать противоядие к этому, — заявил Выборный. — Законодательство необходимо совершенствовать. Мы этим озадачены очень сильно: как обезопасить наших граждан от потока дезинформации, позаботиться об информационном поле для них и обезопасить их от того грязного фона, который идет. Мы уже над этим работаем».

Депутат отметил, что подобный законопроект может быть рассмотрен уже действующим составом Государственной думы, то есть в ближайшее время.

«Это яркое свидетельство информационной войны. Сегодня ведется война не танками, пушками или пулеметами. И костюмчик, по большому счету, они мерят по себе. Фактически они сейчас пытаются уличить российские СМИ в использовании технологий, которыми обычно пользуются они сами. Мое глубокое убеждение, что открытую ложь, которую они выдают за чистую правду, необходимо пресекать и перекрывать доступ к информационным ресурсам с одной стороны, а с другой стороны — проводить необходимые проверки и привлекать виновных к ответственности», — добавил собеседник ФАН.

Коллега Анатолия Выборного, первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин, выразил мнение, что подобными действиями СМИ наказывают себя сами.

«Должна быть моральная ответственность, человеческая, духовная. Самое страшное для любого средства массовой информации — это в глазах своей аудитории потерять доверие и приобрести репутацию недостоверного источника информации. Эти СМИ всегда занимают антироссийскую позицию, они к любому вопросу никогда не подходят всесторонне объективно», — заявил Шерин.

Депутат добавил, что понятия совести, морали, человеческих эмоций сложно вписать в какие-либо кодексы.

«А был ли сумасшедший, порезавший Фельгенгауэр?»

Политолог Владимир Корнилов, напротив, призвал наказывать распространителей дезинформации по всей строгости российских законов.

«Эта радиостанция и еще несколько пропагандистских элементов информационной войны против России, именующих себя средствами массовой информации, — им позволительно делать все», — выразил свое мнение Корнилов.

Собеседник ФАН предложил называть ведущую «Эху Москвы» «якобы порезанной Фельгенгауэр».

«Ну раз уж она употребляет такие термины, то и мы ведь можем сомневаться в том, резали ее или нет. «А был ли сумасшедший, который ее резал?» — вы представляете, если бы мы тогда начали задавать такие вопросы? Как бы мерзко мы выглядели! Вот пусть они послушают и решат, как мерзко они выглядят в лице тех, кто скорбит по смерти маленького мальчика. То, что они делают, — составляющая информационной войны против России», — выразил свою точку зрения Корнилов.

Слова о погибшем в Донбассе мальчике, взятые в кавычки: «А был ли мальчик?» — по мнению Корнилова, лежат в том числе и в сфере этических норм.

«Но взывать к морали Венедиктова, Плющева, Фельгенгауэр или кого-то еще из этой компашки было бы довольно странно. Вы же видели, что они сделали этот выпуск, а потом, когда возмущенная аудитория стала это слушать — и я не исключение — они стали хвастаться: «Смотрите, какие просмотры замечательные!» О какой морали тут можно говорить?» — возмутился политолог.

Владимир Корнилов предложил обратиться с вопросом к собственникам подобных СМИ, в частности к компании «Газпром-Медиа Холдинг».

«Здесь же даже вопрос не в том, что собой представляют Венедиктов или Фельгенгауэр. Вопрос в том, что собой представляет «Газпром-Медиа», которое считает, что такие СМИ им нужны. Когда вместо информации нам преподносят фейки, ложь, такие провокации, вопрос уже не только о том, что нужно как-то соблюдать закон, а в том, зачем содержать настолько токсичный для имиджа «Газпром-Медиа» ресурс», — задался вопросом Корнилов.

«Даже Познер извинялся в свое время»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, выразил мнение, что призвать СМИ к ответственности можно только в случае доказанного нарушения норм Гражданского или Уголовного кодексов. В остальных случаях такие истории, по мнению Соловьева, остаются на совести самих авторов. Фейки о якобы выдуманной гибели мальчика в результате атаки ВСУ он счел проявлением «свободы слова».

«Каждый журналист обязан многократно проверять информацию. Кроме того, хотелось бы, чтобы журналисты соблюдали кодекс этики — человеческой и журналистской. Я всегда к этому призываю. Призывать к цензуре мы не можем в данном случае. Основная задача Союза журналистов — борьба за свободу слова», — заявил Соловьев.

Слушателям и читателям, которых оскорбили издевательские попытки опровергнуть смерть Владислава Дмитриева, Соловьев посоветовал обратиться в коллегию по жалобам на прессу, которую возглавляет экс-председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«Если в каком-то СМИ гражданину не понравилось то, что он услышал, он может направить запрос. Там более 50 уважаемых журналистов это рассмотрят. Даже Познер извинялся в свое время, когда сказал что-то такое нехорошее про прищур глаз у китайцев. Его позвали, разобрали тот случай, и он извинился прилюдно», — напомнил Соловьев.

О гибели мальчика 2 апреля в результате применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством сообщили в Народной милиции ДНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что нет поводов сомневаться в этой информации.