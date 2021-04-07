Глава иракских вооруженных отрядов провел переговоры в российском Минобороны

Москва, 7 апреля. Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с главой шиитского ополчения Ирака «Хашд Шааби» Фалихом аль-Файядом способы расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили готовность и дальше развивать российско-иракское сотрудничество в сферах обороны, безопасности и борьбы с терроризмом, сообщило Министерство обороны РФ по итогам встречи.

Также сегодня в ходе своего визита в Москву Фалих аль-Файяд встретился с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Михаилом Богдановым и секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

Силы иракского ополчения «Хашд Шааби» наряду с армией Ирака участвуют в борьбе против запрещенной в России террористической организации ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.