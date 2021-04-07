Норкин описал два вида экономии на примере истории про кружку пива

Москва, 7 апреля. Эксперты обсудили вопрос о поддержке бедных людей в России и подсчете числа малоимущих в студии программы «Место встречи».

В ходе эфира политолог Антон Хащенко выразил мнение, что ключевой проблемой бедности является незнание того, какое количество граждан живет «за чертой». Он допустил, что цифра может быть любой — от пяти до 20 млн граждан. Также он заявил, что в России считаются доходы применительно к человеку, а надо считать применительно к домохозяйству.

«Например, человек получает зарплату 60 тысяч или 100 тысяч рублей. Но у него есть жена и дети, которые не работают, и окажется, что это очень низкие доходы», — отметил эксперт.

Ведущий программы Иван Трушкин выразил предположение, что инициатива главы Счетной палаты Андрея Кудрина заключается в том, чтобы правильно посчитать количество бедных россиян.

Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков выделил два способа борьбы с бедностью. Первый — выдавать населению деньги. Однако это создаст ощущение зависимости от государства и наступления худшей ситуации после окончания этой помощи.

«Но лучше вложить эти деньги в экономику — это второй подход, и он более правильный. Сейчас надо объявить налоговые каникулы для малых предприятий, чтобы они могли создавать рабочие места», — заявил политик.

Общественный деятель и предприниматель-промышленник Юрий Савелов задался вопросом, умеют ли граждане экономить в целом. Он рассказал историю «Кружка пива», которая произошла с ним в Финляндии, где происходил форум.

«Из гостиницы иду на форум, по дороге встретил охранника, разговорился с ним. Он тоже из России, вызвался меня проводить до форума. Он говорит — мне нравится в Финляндии, но жизнь очень экономная. Вот я зарплату получаю и могу выпить 2 кружки пива в баре. Если я выпью третью, то у меня бюджет начнет ломаться».

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин заявил, что зарплата, при которой есть возможность сходить в бар за пивом — это одна история. А когда человек не может об этом подумать — это другой уровень экономии.

«Пример мне говорит о том, что правильно этот охранник столько получает, что не может себе третью кружку позволить, потому что он наплевательски относится к своим обязанностям: встретил русского, бросил объект. Его вообще увольнять надо!» — заявил он.

Норкин ранее заставил хохотать студию НТВ, рассказав анекдот о концерте композитора Петра Чайковского в консерватории.